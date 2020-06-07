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Риелтор из Борисова: Надо менять нашу страну, сколько можно?

  • 7.06.2020, 11:45
  • 1,546
Риелтор из Борисова: Надо менять нашу страну, сколько можно?

Белорусы хотят лучшего для своих детей.

Об этом сайту ex-press.by рассказала 34-летняя риелтор Марина из Борисова:

— На «выборы» пойду, если допустят моего кандидата. Хотя бы попытаюсь принять участие в изменении нашей жизни. Никогда не голосовала за действующего, просто игнорировала «выборы». Сейчас думаю, что надо менять эту страну.

Сколько можно? Не могу представить, что во всем этом будет жить мой сын. Не только экономическая политика меня не устраивает, а все. Поэтому считаю, что одним из законов, которые надо ввести в ближайшее время новому президенту — об обязательном освидетельствовании высших лиц государства на предмет психического здоровья.


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