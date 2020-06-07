Фотофакт: Жители Полоцка активно подписываются за перемены 7.06.2020, 12:56

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Людей с каждой минутой становится все больше.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Полоцке сбор подписей проходит на площадке у дома торговли по адресу ул. Гоголя, 16.

Фотографию очередей в Полоцке опубликовал телеграм-канал «Выборы.Беларусь». Сообщается, что людей на легальном пикете становится все больше.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.