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Фотофакт: Жители Полоцка активно подписываются за перемены

  • 7.06.2020, 12:56
  • 2,227
Фотофакт: Жители Полоцка активно подписываются за перемены

Людей с каждой минутой становится все больше.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Полоцке сбор подписей проходит на площадке у дома торговли по адресу ул. Гоголя, 16.

Фотографию очередей в Полоцке опубликовал телеграм-канал «Выборы.Беларусь». Сообщается, что людей на легальном пикете становится все больше.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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