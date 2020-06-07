Николай Козлов: Чтобы Лукашенко не чирикал, а простой блогер оказался его сильнее 1 7.06.2020, 13:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Преступная система диктатора должна прекратить свое существование.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. На пикете в Минске взял слово политик Николай Козлов:

- Наше главное требование - Лукашенко вообще не может участвовать в этих «выборах». Это посыл, который мы хотим донести до народа. Его система должна прекратить свое существование. Она мафиозна, преступна. Лукашенко - основа этой системы. Уйдет он - она будет разрушаться.

У нас нет еще пяти жизней, чтобы ждать этого. Осталось 2 месяца. Давайте эти 2 месяца будем солидарными и активными - и у нас все получится. Мы - народ, источник власти в Беларуси. Чтобы Лукашенко не чирикал, не закатывал глаза - а простой блогер оказался его сильнее. Вся банда Лукашенко уже стоит у всех поперек горла. Народ пробудился. Мы осознали свою силу. Нас больше - и у нас все получится.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.