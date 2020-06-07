Как минчане реагируют на несправедливость 7.06.2020, 13:56

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Фото: «Наша Ніва»

Количество людей на Комаровке испугало власти.

Милиция испугалась количества людей, которые сейчас массово приходят на Комаровский рынок, и пробует что-то заявлять про «незаконные собрания» и все в таком духе, пишет телеграм-канал NEXTA Live.

Реакция людей бесценна.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.