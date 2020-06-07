«Поддерживаю Тихановского с самых первых дней, слежу за его стримами, он - умница» 2 7.06.2020, 14:50

1,748

Прямо сейчас в городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

- Мне нравится, что люди наконец-таки открыли глаза и поняли, что так жить дальше нельзя, просто невозможно. У меня дети, внуки, вот скоро правнук появится. Я хочу, чтобы они видели лучшую жизнь, а не такую, как мы, - говорит гомельчанка на легальном пикете. - Например, контрактной системой всех держат на коротком поводке. Человек и слова не может сказать, его сразу увольняют. А где искать работу? Внук у меня сейчас черти-где работает, потому что семью обеспечить не может.

Мы пришли сюда за тем, чтобы что-то изменить в этой стране. Хочется верить.

Я поддерживаю Сергея Тихановского с самых первых дней, следила за его стримами. Он умница.

Считаю, что у Лукашенко уже диагноз и болезнь, которая не лечится. Он синими пальцами держится за власть и думает, что все глупые и ничего не понимают.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.