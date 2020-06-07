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«От всех нас зависит, будет ли этот год последним для Лукашенко»

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  • 7.06.2020, 15:00
  • 4,824
«От всех нас зависит, будет ли этот год последним для Лукашенко»
Фото: «Наша Ніва»

Почему белорусы приходят на пикеты в поддержку альтернативных кандидатов.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Минчанин Сергей рассказал, почему решил придти на сбор подписей:

- Есть знаменитая цитата: «Делай то, что можешь, там, где находишься, и с тем, что имеешь». Если у вас есть принтер, печатайте листовки и кидайте их в ящики, чтобы люди узнавали больше. Если у вас есть ноги, приходите сюда. Здесь тысячи людей. Присоединяйтесь!

Если вы умеете говорить, говорите с другими людьми, особенно, с теми, кто с вами не согласен. Объясняйте им, открывайте глаза, приводите примеры, аргументируйте. От всех нас зависит, будет ли этот год последний для Лукашенко. Я уверен, что нас большинство.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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