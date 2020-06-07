COVID-19 вспыхнул в детской поликлинике в Ивацевичах
- 7.06.2020, 15:01
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Заражение подтвердили у врачей и медсестер.
Вспышка Covid-19 в детской поликлинике в Ивацевичах. Заражение подтверждено у нескольких сотрудников, у заболевших отказываются брать тесты.
- Хочу дополнить информацию про детскую поликлинику города Ивацевичи, которая уже опубликована, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - То, что там творится, это полное безобразие и безразличное отношение как к работникам, так и к пациентам.
Как минимум, подтвержден "ковид" у двух врачей и двух медсестер. Заведующая с положительным тестом продолжает ходить на работу. Еще одна из работниц в больнице с двухсторонней пневмонией.
Никто не занимался ни поисками контактов, ни взятием мазков. Из остальных сотрудников, большая часть с температурой. Добиться, что бы у тебя взяли мазок на короновирус просто не возможно. Очень досадно, что к нам такое отношение"
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