COVID-19 вспыхнул в детской поликлинике в Ивацевичах 7.06.2020, 15:01

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Заражение подтвердили у врачей и медсестер.

Вспышка Covid-19 в детской поликлинике в Ивацевичах. Заражение подтверждено у нескольких сотрудников, у заболевших отказываются брать тесты.

- Хочу дополнить информацию про детскую поликлинику города Ивацевичи, которая уже опубликована, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - То, что там творится, это полное безобразие и безразличное отношение как к работникам, так и к пациентам.

Как минимум, подтвержден "ковид" у двух врачей и двух медсестер. Заведующая с положительным тестом продолжает ходить на работу. Еще одна из работниц в больнице с двухсторонней пневмонией.

Никто не занимался ни поисками контактов, ни взятием мазков. Из остальных сотрудников, большая часть с температурой. Добиться, что бы у тебя взяли мазок на короновирус просто не возможно. Очень досадно, что к нам такое отношение"

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