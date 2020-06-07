Белорус установил рекорд Гиннесса 3 7.06.2020, 15:06

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Максим Трухоновец стал лучшим по выходам силой на кольцах.

Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в книгу рекордов, пишет tut.by.

Первый рекорд Гиннесса белорус установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.