закрыть
7 июня 2020, воскресенье, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус установил рекорд Гиннесса

3
  • 7.06.2020, 15:06
  • 2,247
Белорус установил рекорд Гиннесса

Максим Трухоновец стал лучшим по выходам силой на кольцах.

Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в книгу рекордов, пишет tut.by.

Первый рекорд Гиннесса белорус установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип