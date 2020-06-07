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Преподаватель университета: У меня большой стаж, но выжить за зарплату невозможно

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  • 7.06.2020, 16:51
  • 3,610
Преподаватель университета: У меня большой стаж, но выжить за зарплату невозможно

На пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов приходят белорусы из разных сфер.

По всей Беларуси сегодня проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись.

На пикете в Минске высказался преподаватель университета:

- Я здесь, потому что меня очень волнуется экономическая ситуация в стране.

Когда приходишь в поликлинику, не можешь получить соответственную медпомощь. Говорят: «Если вам нужно УЗИ, идите в платный центр. Если хотите отремонтировать зуб, у нас материала». А люди исправно платят налоги.

У белорусских специалистов хорошее образование. Они работают в Кремниевой долине, в Европе, но в Беларуси они не востребованы.

Белорус не может купить себе квартиру. Для этого ему нужно работать всю жизнь, его жене и ее родителям. Это очень волнует.

У нас уничтожили образовательную систему. Я сам работаю в университете. Такая мизерная зарплата, что хорошие специалисты там не остаются. У меня большой стаж, но я вынужден оставить сферу образования, потому что за эти деньги выжить невозможно. Те преподаватели, которые там работают, занимаются благотворительностью.

Волнует состояние наших пенсионеров. Они сейчас вынуждены с протянутой рукой стоять. Это неуважение государства к пожилым людям.

Я считаю, что нужно уже все менять. Белорусы пришли сюда спасать национальную идею и экономику.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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