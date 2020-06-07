В Бресте новые собственники завода АКБ вышли на площадь к протестующим 5 7.06.2020, 16:56

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Фото: t.me/belamova

Воскресное «кормление голубей» в этот раз прошла очень эмоционально.

В воскресенье 7 июня на главной площади Бреста прошло традиционное кормление голубей в знак протест против аккумуляторного завода, который построен в нескольких километрах от города. Как сообщает "Брестская газета", акция в этот раз прошла эмоционально: на площадь вышли новые собственники аккумуляторного завода Сергей Каганович и Дмитрий Басков.

9 апреля аккумуляторный завод "АйПауэр" прошел государственную экологическую экспертизу. Уже более двух лет горожане борются против его строительства: они считают, что это вредное производство, которое негативно скажется на экологической ситуации.

25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой Лукашенко: Каганович один из игроков, а Басков — гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск" и тренер команды Лукашенко.