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Капитан запаса на пикете в Минске: Военные, присоединитесь к протестующим

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  • 7.06.2020, 17:21
  • 7,623
Капитан запаса на пикете в Минске: Военные, присоединитесь к протестующим
Фото: «Белсат»

Правда победит, а ложь Лукашенко откроется и обрушится на наго в тот момент, которого он не ожидает.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

На пикете в Минске выступил капитан запаса:

- Хочу сказать всем военным, чтобы они присоединились к протестующим гражданам, которые сегодня выходят. То, что говорит по телевизору Лукашенко - люди его за это только презирают. Победили фашизм когда-то - победим и лукашизм.

Сегодня Троица, и пусть в этот святой день Бог нам поможет победить лукашизм. Наш народ - светлый и чистый, и люди не позволят его оскорблять. Когда Лукашенко ездит по заводам - его не слушают и презирают. Правда победит, а ложь Лукашенко откроется и обрушится на наго в тот момент, которого он не ожидает. Так же неожиданно, как развалился СССР.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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