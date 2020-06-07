«Немецкая волна»: В Минске прошли пикеты за альтернативных кандидатов в президенты 1 7.06.2020, 17:56

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Фото: gazetaby.com

Акция в столице Беларуси собрала тысячи человек.

В Минске в воскресенье, 7 июня, вновь прошла акция по сбору подписей за альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты, пишет «Немецкая волна».

На площади у Комаровского рынка были организованы пикеты за выдвижение Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Некоторые из присутствующих скандировали "Жыве Беларусь!" и "Стоп таракан". Очереди к пикетам растянулись на несколько десятков метров. .

Кроме того, на площадь пришел оппозиционный политик, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он организовал так называемый "свободный микрофон", у которого все желающие могли высказать свое мнение.

По периметру площади стояли автозаки, а на самой площади присутствовали сотрудники милиции. Люди в штатском снимали происходящее на видео.

По данным центра "Весна", после окончания пикетов неподалеку от площади у Комаровского рынка люди в штатском задержали трех человек. Позже у своего дома был задержан Павел Северинец.

Задержание белорусского блогера Тихановского

Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проводил предвыборный пикет по сбору подписей за участие в избирательной кампании своей жены Светланы. Активистов задерживали также в Витебске, Гомеле и Барановичах. После задержаний в Гродно следователи сообщили о возбуждении уголовного дела «за насилие в отношении милиции». У семьи блогера провели серию обысков. Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.