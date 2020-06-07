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В Брестской области бушует коронавирус

  • 7.06.2020, 17:57
  • 2,637
В Брестской области бушует коронавирус
Фото: Reuters

Статистика по району дается только по госпитализированным.

Вспышка коронавируса в деревне Дрогичинского района Брестской области. Более 10 госпитализированных, более 40 – на самоизоляции.

- В агрогородке Осовцы Дрогичинского района Брестской области - очаг коронавируса, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Более десяти человек были госпитализированы в Центральную районную больницу. Некоторых уже выписали.

Много людей находятся на самоизоляции с температурой и симптомами коронавирусной инфекции, примерно 45 человек.

Примечательно, что статистика по району даётся только по госпитализированным.

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