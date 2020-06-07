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«Пациенты с COVID-19 непредсказуемые, иногда очень резко ухудшаются»

  • 7.06.2020, 18:36
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«Пациенты с COVID-19 непредсказуемые, иногда очень резко ухудшаются»
Фото: AFP

Медики больницы во Львове рассказали, как лечат коронавирус.

В Украине большинство больных попадают в инфекционную больницу, где под пациентов с COVID-19 выделили целое отделение, пишет «Настоящее время». Как там лечат и как врачи справляются с работой?

Защитный костюм на молнии, дополнительный капюшон, маска, щиток и перчатки: их должны надеть на себя все врачи, которые работают с зараженными коронавирусом. Врачи называют защитные костюмы "скафандрами" и, одевая журналистов, шутят, что сейчас будут готовить их к запуску в космос.

"На космическую станцию "Мир". Будете там передавать информацию о состоянии коронавирусной инфекции в Украине", – смеются медики.

"Это у нас чистая зона. Здесь мы можем находиться в своей медицинской одежде. Но если мы захотим зайти к пациентам, мы должны переодеться", – показывает устройство отделения Игорь Бернык, замдиректора по медицинской части Львовской областной инфекционной больницы.

"В костюме плохо слышно, видно. Жарко, пот стекает – каплями такими, как град", – замечает он.

"В этом костюме мы находимся 5-6 часов. Трудно уколоть, когда все запотевает: почти ничего не видно, а нужно уколоть вену", – рассказывает одна из медсестер больницы.

Всего больных с коронавирусом принимают в 9 больницах Львовской области, но конкретно во Львове таких больных 160 человек. В отделении, которое показывают, 60 коек, и все они заполнены: здесь лежат те, у кого болезнь проходит с незначительными осложнениями. Но отделений для больных COVID-19 в больнице несколько, и пациенты в других находятся в более тяжелом состоянии.

Врачи говорят, что с наплывом пациентов пока справляются. Больным делают уколы, дают кислородные маски: с ними легче справляться с нехваткой воздуха, рассказывает доктор-инфекционист Андрей Орфин.

"Претензии, бывает, высказывают: почему ко мне медсестра не заходит каждый раз, когда я ее зову?! А она физически не может всех обеспечить своим вниманием, правда, – замечает Орфин. – Она здесь, как пчела, летает: должна подключить, проконтролировать, отключить, посмотреть на тех, кто раньше был подключен, отключить, посмотреть на тех, кто позже, поменять капельницу".

"Это тяжело. А морально тяжелее, потому что каждый человек – отдельно взятая история, у каждого своя беда, – подтверждает его слова медсестра. – А медсестра находится возле них и попадает первая".

До пандемии медицинские боксы в отделении делились на женские и мужские. Сейчас здесь размещают больных целыми семьями.

"Ночью им очень часто бывает плохо. Пациенты с COVID-19 непредсказуемые, иногда очень резко, очень быстро прогрессируют, – говорит Андрей Орфин. – Сейчас он может лежать, говорить: "Все хорошо!" А потом ты от него вышел, а через 15 минут он синий и не дышит".

Надежда Маланчак, которая лежит в одном из боксов, – тоже медработница. Коронавирусом во Львовской области болеют почти четыре сотни медиков. У Надежды двустороннее воспаление легких, вызванное COVID-19.

"Я работала медсестрой, работала и на заборах крови, и на капельницах, поэтому было много шансов заразиться", – говорит она.

В реанимационном отделении Львовской инфекционной больницы всего 6 больных. Лишь одна женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и самостоятельно дышать не может. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозный сон и разрезать трахею для подключения аппарата ИВЛ. Работа в этом отделении Львовской инфекционной больницы – одна из сложнейших. Здесь уже умерли 16 пациентов.

"Приходит персонал на работу – пациент есть. А назавтра его уже может и не быть, – говорит Виктор Токарев, завотделением интенсивной терапии Львовской областной инфекционной больницы. Но есть и счастливые случаи: 72-летняя женщина, которая недавно перенесла операцию на сердце и одновременно заболела коронавирусом, пошла на поправку, и ее переводят из реанимации в обычное отделение.


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