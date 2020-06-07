Активист кампании «Страна для жизни»: У Тихановского есть идея, которая объединяет 1 7.06.2020, 18:46

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Отступать некуда.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

На легальном пикете в Минску высказался активист кампании «Страна для жизни»:

- Силовой ресурс у Лукашенко может и большой, но у него нет идеи. У Сергея Тихановского она есть. Он нас объединил. «Страна для жизни» уже никуда не денется. С городах вы видите очереди, которые за этой идеей стоят.

Власти не остановят активность людей. У нас жизни нет, работы нет, пенсии нет – ничего нет. Это выживание. Люди уже поняли, что отступать некуда. Это сильнее страха. Никто из моих знакомых не вспомнил ни одного закона, который пошел на улучшение жизни людей. Юридический акт либо ограничивает нам свободу, либо залазит в карман.

Раньше не было у людей знамени. Сейчас люди поняли, что нас большинство в Беларуси.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.