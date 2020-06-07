Список задержанных 7 июня2
- 7.06.2020, 19:00
- 1,519
Как сообщают правозащитники, сегодня было задержано 12 человек.
Список задержанных 7 июня опубликовал правозащитный центр «Весна»:
Минск
1. Олег Бобровский
2. Валентин Фролов
3. Вероника Мищенко
4. Павел Северинец
5. Ольга Николайчик
6. Всеслав Пашкевич
7. Александр Гречишников
8. Алексей Ананич
+ еще как минимум 2 человека
Гомель
1. Александр Шабалин
2. Алексей Думенков
Как стало известно правозащитникам, перед пикетом, около 10.30 часов утра в Минске задержан Олег Бобровский - член инициативной группы Светланы Тихановской. Мужчину остановили сотрудники ДПС, рядом с которыми был микроавтобус темного цвета. У него забрали все подписные листы, столы и даже палатку. Кроме того, у Олега Бобровского было около 1500 собранных подписей избирателей. Его доставили в РУВД Советского района Минска, а личный автомобиль уже отбуксировали на штрафстоянку.
Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.