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Список задержанных 7 июня

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  • 7.06.2020, 19:00
  • 1,519
Список задержанных 7 июня
Фото: spring96

Как сообщают правозащитники, сегодня было задержано 12 человек.

Список задержанных 7 июня опубликовал правозащитный центр «Весна»:

Минск

1. Олег Бобровский

2. Валентин Фролов

3. Вероника Мищенко

4. Павел Северинец

5. Ольга Николайчик

6. Всеслав Пашкевич

7. Александр Гречишников

8. Алексей Ананич

+ еще как минимум 2 человека

Гомель

1. Александр Шабалин

2. Алексей Думенков

Как стало известно правозащитникам, перед пикетом, около 10.30 часов утра в Минске задержан Олег Бобровский - член инициативной группы Светланы Тихановской. Мужчину остановили сотрудники ДПС, рядом с которыми был микроавтобус темного цвета. У него забрали все подписные листы, столы и даже палатку. Кроме того, у Олега Бобровского было около 1500 собранных подписей избирателей. Его доставили в РУВД Советского района Минска, а личный автомобиль уже отбуксировали на штрафстоянку.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.


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