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Названы самые грамотные в мире по финансам школьники

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  • 7.06.2020, 19:17
Названы самые грамотные в мире по финансам школьники

Эксперты провели международное исследование.

Эстонские 15-летние школьники показали лучшие результаты в мире по итогам тестирования финансовой грамотности, проведенного в рамках международного исследования PISA, пишет euro-pulse.ru.

Юные эстонцы набрали в среднем 547 баллов; результат оказавшихся вторыми финнов составил 537 баллов; канадцы оказались на третьем месте с 532 баллами в среднем. Средний результат в мире составил 505 баллов.

Участники тестирования должны были ответить на вопросы о повседневном обращении с деньгами и финансовых рисках: о кредитах, сбережениях, выборе, на что потратить деньги, и так далее.

Эксперты исследования отметили, что в Эстонии практически нет разрыва в финансовых знаниях между мальчиками и девочками, горожанами и сельскими жителями, а также между подростками из семей с разным доходом и социальным положением.

В 2018 году тестирование финансовой грамотности впервые вошло в исследование знаний школьников PISA, которое традиционно оценивает их навыки в чтении, математике и естественных науках по единой методологии. Тест по финансовой грамотности был необязательным, поэтому не все страны провели его у себя – например, в России тест не проводился.


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