Как жители Витебска, Гродно, Полоцка стояли в очередях к пикетам противников Лукашенко
- 7.06.2020, 19:21
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Яркие фото.
Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото, как жители Витебска, Гродно, Полоцка стоят в очередях к пикетам противников Лукашенко.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.