Как жители Витебска, Гродно, Полоцка стояли в очередях к пикетам противников Лукашенко 7.06.2020, 19:21

1,175

Яркие фото.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото, как жители Витебска, Гродно, Полоцка стоят в очередях к пикетам противников Лукашенко.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.