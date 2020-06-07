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Как жители Витебска, Гродно, Полоцка стояли в очередях к пикетам противников Лукашенко

  • 7.06.2020, 19:21
  • 1,175
Как жители Витебска, Гродно, Полоцка стояли в очередях к пикетам противников Лукашенко

Яркие фото.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото, как жители Витебска, Гродно, Полоцка стоят в очередях к пикетам противников Лукашенко.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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