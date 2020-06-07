Минчанка: Я была далека от политики, но мое терпение лопнуло 7.06.2020, 19:33

Весь народ Беларуси будет праздновать уход Лукашенко.

Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраивались очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Минчанка рассказала, почему пришла на легальный пикет на Комаровском рынке:

- Дальше так жить нельзя. Это полная безнадега и тоска зеленая. Какое отношение к людям. Люди пришли мирно отдать свои подписи, тут нет никаких призывов к насилию. Как же они подло поступают в ответ. Сколько народ может терпеть?

Я была далека от политики, но мое терпение лопнуло. В нашей стране жить невозможно. Нас считают за быдло, у которого нет права голоса. В Конституции прописана смена власти. А где это? За 26 лет страна вся в долгах, как шелках. Люди нищие, свободы слова нет, медицина разрушена – все разрушено.

Наши внуки не выплатят эти кредиты, которые он берет. Он строит то, что ему нравится, ему не интересно, что нужно людям. Они нуждаются в самом необходимом, а не в ледовых дворцах в каждой деревне, которые не окупаются.

Свобода, как зубная паста, если ее выдавил из тюбика, то обратно невозможно заправить. Должны быть перемены.

Колос на глиняных ногах! Уходи! Весь народ Беларуси будет это праздновать. Воздух станет другой. Я не буду видеть по телевизору одно и то же лицо, этот гнусавый голос, от которого подташнивает. У меня начинается истерика, когда я слышу его голос.

Мы не Северная Корея и не Туркменистан. Мы находимся в самом центре Европы, а развитие - на самом дне.

Когда все его силовики увидят, что перевес по нашей стороне, тут же его бросят. У него нет единомышленников.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.