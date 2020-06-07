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«Выборы» в Беларуси: незаконное задержание члена инициативной группы Светланы Тихановской (Видео)

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  • 7.06.2020, 20:17
  • 6,662
«Выборы» в Беларуси: незаконное задержание члена инициативной группы Светланы Тихановской (Видео)
Фото: tut.by

Алексея Доминкова задерживали люди в штатском.

Сегодня во время легальных пикетов по сбору подписей за альтернативных кандидатов белорусские власти задержали целый ряд активистов и оппозиционных политиков. По данным «Вясны», в Гомеле задержали минимум трех человек: Александра Шабалина, Алексея Доминкова и Сергея Маслова.

Алексея Доминкова, судя по видео, задерживали люди в штатском. Руки ему связали ремнем, а брату пытались запретить снимать.


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