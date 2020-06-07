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В Минске семейную пару отправили «на сутки», дома остался их шестилетний ребенок

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  • 7.06.2020, 20:58
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В Минске семейную пару отправили «на сутки», дома остался их шестилетний ребенок

Правозащитники протестуют против такого решения.

5 июня во дворе своего дома была задержана минчанка Елена Лазарчик. Как стало известно tut.by от родных, накануне ее приглашали в Октябрьский РУВД, где были сведения, что женщина принимала участие в несанкционированном мероприятии на Комаровке. Елена отказалась явиться в милицию без повестки, в итоге ее задержали. Днем ранее, сообщают правозащитники, задержали ее мужа, дома остался их 6-летний ребенок.

Правозащитник Алексей Лойко рассказал, что родные даже не сразу могли узнать, куда пропала Елена Лазарчик и ее муж Сергей Мацкойть. В Советском, Октябрьском РУВД и Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) отказывались сообщать информацию. Позже в ЦИП все-таки подтвердили, что Лазарчик и Мацкойть находятся здесь. Однако ни родные, ни правозащитники по-прежнему не могут выяснить, Елену и Сергея содержат в изоляторе до суда или суд уже принял решение о наказании в виде административного ареста.

Правозащитники считают, что в действиях сотрудников милиции есть признаки превышения служебных полномочий: ч. 2 ст. 6.7 КоАП запрещает арестовывать женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, сыну Елены и Сергея шесть лет.

Как стало известно журналистам, мальчик находится с родными, которые всерьез обеспокоены ситуацией. При поисках Елены и правозащитники, и близкие сообщали в Центр изоляции правонарушителей, что дома остался ее несовершеннолетний сын.

6 июня правозащитник Алексей Лойко позвонил по телефону доверия ГУВД Мингорисполкома. Подполковник милиции Андрей Демидчук ответил, что по данному факту следует обратиться с письменным заявлением в МВД, прокуратуру или в Следственный комитет, они и предоставят ответ.

В пресс-службе минской милиции журналистам сообщили, что в отношении Лазарчик был составлен административный протокол (по какой статье, выясняется), который в последующем был передан в суд. 5 июня суд постановил привлечь Елену Лазарчик к ответственности в виде административного ареста на 12 суток. Сергей Мацкойть по решению суда также отправлен «на сутки».

Выходит, что под арестом Лазарчик и Мацкойть находятся по решению суда. Сообщали ли они судье, что дома у них остался 6-летний ребенок, неизвестно, как и то, почему суд принял решение наказать родителей арестом. На суде не было ни родных, ни адвокатов, ни правозащитников.


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