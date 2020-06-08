Леонид Судаленко: Не заболеть коронавирусом у меня не было никаких шансов 8.06.2020, 7:40

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Известный правозащитник рассказал о своем состоянии здоровья.

Заболевший COVID-19 правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко написал в своем Фейсбуке:

- Сегодня 15-й день моей хворобы. Состояние - если бы не диагноз врачей, даже не подозревал бы, что меня тоже настиг COVID-19. Это я сейчас понимаю, что не заболеть пневмонией, которую принесла коронавирусная инфекция, у меня не было никаких шансов.

Супруга работает, младший учиться в школе, 15 мая из солдатской казармы на дембель вернулся сын, служивший на границе в самой опасной на то время, с точки зрения распространения "короны", Витебской области. Кто сегодня может сказать, как в мой дом попала инфекция?

Я уже говорил, последний раз температура у меня подымалась лет 10 тому. В субботу, 23 мая, к обеду начала подниматься температура. К вечеру была уже до 39, утром и днем до 37-37,5. Первые три дня сам себе назначил и принимал таблетки. Высокую температуру тоже сбивал таблетками. Не прошла! На четвертый день вызвал врача на дом. Врач выписала таблетки, которые я и до ее прихода принимал. С ее слов, тестирования в городе на "карону" даже платного пройти невозможно!

Сказала, что в марте-апреле всех с температурой везли в стационар, а сегодня даже с легкой "короной" отлеживаются дома. На все мои вопросы о ситуации с "короной" в городе врач отправляла в Минздрав. На том и разошлись!

На пятый день, кстати, я тогда еще не знал, что у меня коронавирусная инфекция, сдал в своей поликлинике анализы и прошел флюру. Результаты отличные, а температура держится, не падает. При 37,7-38 испытывал сильный озноб, а при 39 просто горел! Так прошло 7 дней. В субботу, 30 мая, получилось пройти компьютерную томографию легких. Описание вы видите на фото. Взяли кровь с вены, тест оказался положительным (отсутствие иммуноглобулинов М). Врачи укололи, назначили антибиотики, от которых тут же ушла температура и состояние нормализовалось. Предложили домашний режим, на котором я и нахожусь до сегодняшнего дня, принимая лекарства и антибиотики. На вопрос, как узнать, выздоровел ли я, врач предложил сбегать на третий этаж и обратно. Если не потеряешь сознание — значит, все нормально. Сбегал сегодня на 5-й и обратно, отлично! Кстати, никаких подписок и требований о самоизоляции мне никто не предлагал.

Друзья, сейчас к нам пришло тепло, а вместе с ним должна уйти и коронавирусная инфекция. Берегите себя и своих близких и не болейте!