Николай Соляник: Пора отправить «трехпроцентного» в отставку 2 8.06.2020, 7:47

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Сергей Тихановский

Фото: euroradio

Белорусы очень изменились.

7 июня в 37 городах Беларуси собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Десятки тысяч человек вышли на улицы за свободу и перемены.

Накануне, 29 мая, на легальном пикете по сбору подписей в Гродно был задержан народный блогер Сергей Тихановский. Десятки человек потребовали его освобождения и собрались возле РОВД. Сайт Сharter97.org поговорил с непосредственным участником этих событий — представителем Белорусского Национального Конгресса в Гродно Николаем Соляником.

- Задержание Сергея — это стопроцентная провокация, никто из активистов даже пальцем не трогал сотрудников милиции. Я все время предупреждал людей не поддаваться на различные уловки властей. Милиционер упал сам, я еще успел пошутить, мол, вы должны были видеть, каких слабеньких работников набираете.

Второе, у меня такое впечатление, что упавшие сотрудники милиции были в неадекватном состоянии. Было желание вызвать медработников. У той парочки (один, который лежал, а второй был рядом с ним) были глаза ненормальных.

- Однако люди не испугались провокации и требовали немедленно освободить Сергея Тихановского. Вы ожидали такой реакции?

- Люди показали свою смелость и решительность. Я не первый день в оппозиции и вижу, что белорусы изменились. Отмечу, что в лучшую сторону. Очень много молодежи, людей среднего и пожилого возраста, и они настроены решительно. Это говорит о том, что до них дошло, что больше нельзя только на кухне обсуждать данные проблемы.

В Гродно Тихановского любят и он не первый раз приезжает сюда. В прошлый раз я три дня с ним ездил, приглашал людей приходить на встречу, мы вместе делали стримы.

Сергей говорит также, как Николай Статкевич — четко, ясно, без лукавства, которое так мешает нашему обществу. Это людям нравится.

То, что сейчас под арестом находятся Cтаткевич и Тихановский — признание их лидерских качеств и ответственность для белорусов, которые должны освободить своих лидеров.

- Готовы ли белорусы взять на себя такую ответственность и бороться за своих лидеров?

- Знаете, в день когда задержали Тихановского, многие были готовы и к более решительным действиям, но я попросил их не поддаваться на провокации, поблагодарил, что они смелые и решительные люди.

Меня в тот день задержали, а гродненцы вышли с требованием, чтобы все политзаключенные были освобождены.

В такое время все партии и движения должны быть с народом на площадях наших городов.

Я всегда говорил, говорю и вам скажу: сейчас самая главная задача и цель любой партии — свержение этого режима. Более важной задачи нет, потому что сам он не уйдет. Лукашенко не представляет свою жизнь без этой должности, которая случайно к нему попала.

Сегодня нужно добиваться того, чтобы он снял свою кандидатуру, Лукашенко должен это сделать. Только массовые протестные акции могут заставить диктатора отречься от власти.

Как никогда я признателен гродненцам. Я выражаю им огромную благодарность и признательность за силу духа, за солидарность с пострадавшими. Я очень их уважаю, люблю и никогда не предам.

- Как белорусам добиться перемен в своей стране?

- Самое главное, что у белорусов есть огромный запрос на эти перемены. Приведу пример: я делал УЗИ почек в больнице и в очереди стояла старушка лет восьмидесяти. Она говорит: «А вы слышали, что в Гродно люди собирались, бастовали?». Когда я ей сказал, что перед ней участник тех событий, то вокруг меня выстроилась очередь, чтобы послушать и выразить благодарность.

Cегодня белорусская оппозиция должна вести живое общение с людьми. На улицах, в автобусах, везде. Надо больше общаться вживую.

Диктатор слаб и ненавидим людьми. Думаю, что 3% — это реальный рейтинг Лукашенко сегодня. Даже нормальный сотрудник МВД, КГБ или судья не может за него голосовать. Он будет выполнять его указы-приказы, но в тайной комнате за него не проголосует. Человек в здравом уме и памяти не может отдать свой голос за Лукашенко.

Поэтому оппозиции нужно общаться с людьми и быть с народном на площадях городов, а белорусам нужно поверить в себя и наконец отправить «трехпроцентного» правителя в отставку.