Найдено место с самым чистым воздухом на Земле 8.06.2020, 7:55

1,909

Фото: pinterest

Регион с самым чистым воздухом обнаружили ученые из США и Австралии.

Чистый воздух остался лишь над Южным океаном, окружающим Антарктиду, сказано в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет «Апостроф».

Так, в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы.

Во время исследования, специалисты на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики. По пути они постоянно брали пробы воздуха.

Аэрозоли, контролирующие свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами, происходящими в нем. Как пояснили ученые, Антарктида, вероятно, изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши.