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В Беларуси льготами пользуются богатые, а коммуналка душит бедных

  • 8.06.2020, 7:58
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В Беларуси льготами пользуются богатые, а коммуналка душит бедных
Фото: kp.by

Чиновники расходуют кучу сил на выявление так называемых «тунеядцев».

Однако пока госаппарат носится за тунеядцами, не решаются важные проблемы — выдача льгот богатеям и коммунальный пресс на бедняков.

Раз в квартал власти собирают информацию об уровне жизни белорусских семей. Статорганы аккумулируют отчеты отобранных домашних хозяйств по всей стране и обобщают информацию для целостной картины. Выборка из семей формируется «по науке» — так, чтобы отражать жизнь столицы и регионов с минимальными погрешностями, пишут banki24.by.

В числе прочего чиновники делают замеры расходов на потребительские нужды. К потребительским расходам относятся почти ¾ всех трат населения в 2020 году. Одной из важных частей потребительских расходов белорусских семей выступают траты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В 1 квартале 2020-го на оплату ЖКУ среднее домашнее хозяйство отдавало 83,9 BYN в месяц (8,4% потребительских расходов и 6,3% денежных). Финансовая модель в Excel itillect.ru Бизнес-план на заказ Мы обучаем Фин.модель на заказ Стартапам Перейти Яндекс.Директ В Минске расходы на коммуналку составили 100,1 BYN, в областях — 75,4–84,6 BYN. При этом жители столицы тратили на эти нужды самую малую часть денег — 5,5%, тогда как в регионах расходы варьировали от 6,3% до 7,1%.

Примечательно, что наибольшую долю денег на ЖКУ отдавали жители Могилевской области, которая является аутсайдером по материальным ресурсам. Так как абсолютное большинство населения потребляет тепло и горячую воду по субсидируемым тарифам, получается, что власти больше дотируют богатый Минск, а не бедную Могилевщину.

Неэффективное распределение льгот в Беларуси хорошо заметно по статистике. В 1 квартале 2020 года о получении натуральных льгот сообщили 16,3% семей (каждое шестое домашнее хозяйство). Средний размер таких льгот на все население составил 10,8 BYN в месяц, а на получивших — 66,4 BYN. Хотя уровень жизни на селе в целом ниже, чем в городах, размер льгот в городской местности больше, чем в сельской — 11,9 BYN против 8 BYN.

Крупнейшими льготами по деньгам были льготы на санаторно-курортное лечение (275,6 BYN в месяц на сообщившую семью), на питание (47,2 BYN), на лекарства (45,4 BYN), на услуги детсадов (32,7 BYN).

Самыми большими льготниками являются минчане, которые одновременно лидируют по рейтингам доходов. В 1 квартале домохозяйства-льготники Минска потребили льготы на сумму 119,9 BYN в месяц. В областях размер льгот на сообщившую о них семью находился в пределах от 37,9 до 68,2 BYN. Жители столицы вышли на первое место по льготам благодаря питанию, санаторно-курортному лечению, лекарствам и услугам детсадов. Также Минск лидировал по прочим, более мелким видам натуральных льгот.


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