Эксперт: Новый премьер Беларуси нанят для эвакуации семьи Лукашенко 13 8.06.2020, 8:08

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Фото: "Википедия"

В Беларуси сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что (смена правительства Беларуси Головченко ) не имеет никакого практического смысла. По его словам, задача нового премьера РБ Романа Головченко заключается в организации эвакуации активов семьи Лукашенко, пишет АФН.

«Нынешний премьер-министр — человек из силовиков, и он никогда не демонстрировал себя публично. Этот человек, который занимался продажей оружия, курировал финансовые потоки, которые шли в места, где скапливается капитал семьи Лукашенко — в Абу-Даби, в Катар и так далее. Этот человек не будет заниматься экономикой, он будет заниматься эвакуацией. В Беларуси сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович. И чтобы такого не повторилось, они сейчас готовятся заранее», - заявил Суздальцев.

При этом он положительно отозвался о правительстве Сергея Румаса.

«Правительство Румаса - правительство аварийное на случай вероятного разрыва с Россией. Это было правительство квалифицированное, правительство подготовленное и, можно сказать, лучшее правительство за годы независимости Беларуси», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что для изменений в экономике Беларуси нужно менять не правительство, а в целом приоритеты внешней и внутренней политики.

«За время президентства Лукашенко сменилось трое римских пап, которые избираются пожизненно, а вот сколько сменилось премьер-министров, нужно будет подсчитать. Не думаю, что этот премьер-министр сможет коренным образом без перестройки российско-белорусских отношений, без преодоления последствий пандемии диверсифицировать эти поставки и каким-то образом резко нарастить экономические возможности Беларуси», - подытожил Безпалько.