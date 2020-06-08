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«Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски»

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  • 8.06.2020, 8:40
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«Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски»
Фото: kp.by

Как в Гомеле вновь выстроились в очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов.

В воскресенье в полдень, несмотря на жару, возле центрального универмага сотни гомельчан снова выстроились в очереди, чтобы отдать подписи за возможных кандидатов в президенты Беларуси, пишет kp.by.

В этот раз на площадке перед универмагом выставили пикеты сразу восьми претендентов, поэтому очередь разделилась. Самая длинная, традиционно, была к пикету Светланы Тихановской. Скромнее были очереди к инициативным группам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Многие отстояли в нескольких очередях.

- Подписались за Бабарико, сейчас стоим, чтобы подписаться за Тихановскую, - говорят молодые супруги. - Мы за перемены. Не за колбасу, ее хватает. А вот свободы нет. Устали от давления, которое ощущается со всех сторон.

- Пришел, чтобы сказать самому себе, что я не боюсь - несмотря на все последние события и заявления властей, - отвечает мужчина с сединой. - Во мне и во многих людях заговорило человеческое достоинство. Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски.

Стояли очереди и к претенденту Владимиру Непомнящих - он собирал данные тех, кто хочет быть наблюдателями на участках. Владимир был в своей легендарной майке с лозунгами и призывал освободить Сергея Тихановского. Кстати, на днях Непомнящих задерживала милиция. Также известно еще минимум о двух задержанных утром активистах, которые поддерживают Тихановского.

Длинные очереди простояли два часа, пока Гомель не накрыл сильный ливень. После дождя пикеты возобновили, многие снова стали подписываться за претендентов. Милиционеров в форме заметно не было.


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