«Денег нет»: В России хотят ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний 8.06.2020, 8:45

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Такую идею обсуждают в правительстве РФ.

В российском правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации издания, в кабмине предлагают ограничить сумму выплатам максимумом в 30 млн рублей в год, то есть уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра.

При этом зарплата топ-менеджеров будет привязана к определенным KPI: для коммерческих компаний, где Россия не является единственным акционером, это будет «динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании», для некоммерческих утвердят отраслевые критерии.

По словам источника «Коммерсант», эта инициатива обсуждается с марта в аппарате первого вице-премьера Белоусова.

Россия контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. «Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,5 млрд рублей, «Газпром» — 1,5 млрд рублей, «Аэрофлот» — 2,1 млрд рублей.