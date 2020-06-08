Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов 4 8.06.2020, 9:03

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Источник bbc.com

Почему у некоторых болезнь никак себя не проявляет?

По мере того, как мир охватывала пандемия коронавируса, ученые все больше узнавали о его странном и опасном поведении. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния и повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями Covid-19, передает BBC.

Исследователи говорят, что необходимо понять, как много людей болеет без симптомов, и в самом ли деле пандемию подпитывают такие вот "тихие распространители".

Когда 19 января в одной из церквей Сингапура собралась паства, никто и помыслить не мог, что это возымеет глобальные последствия при распространении коронавиурса.

По случаю воскресенья одна из проповедей по традиции велась на мандаринском китайском. Среди собравшихся была и супружеская пара средних лет, утром прибывшая из Китая.

Гости выглядели совершенно здоровыми, и никому в голову не могло прийти, что они являются разносчиками инфекции. На тот момент считалось, что обязательным симптомом коронавируса должен быть постоянный кашель, и что именно таким путем, скорее всего, передается инфекция.

А нет симптомов - нет и инфекции, полагали тогда.

Китайцы вскоре покинули церковь, но очень быстро дело приняло печальный оборот, и никто не мог понять, что происходит. Уже 22 января женщина заболела, через два дня слег и ее муж. Это ни у кого не вызвало особого удивления, ведь оба они прилетели из города Ухань, где возник эпицентр коронавируса.

Однако на следующей неделе без видимых причин заболело уже трое сингапурцев - это были первые, самые загадочные на тот момент случаи заражения в стране. Именно расследование причин их болезни в дальнейшем привело к открытию новых и весьма тревожных подробностей того, как коронавирус столь успешно находил себе новых жертв.

Мобилизация "охотников за вирусом"

"Мы были сильно озадачены, - признается глава отделения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Сингапура доктор Вернон Ли. - Люди, не знавшие друг друга, умудрились перезаразиться, не проявляя никаких симптомов заболевания".

Эти новые случаи никак не вписывались в картину того, что на тот момент было известно о Covid-19.

Поэтому доктор Ли вместе со своими коллегами и при помощи полиции и специальных "охотников за вирусом" начал расследование, создавая подробную карту того, когда и где находились инфицированные. Этот процесс получил название "выявление контактов", и сейчас он применяется в Великобритании и во многих странах. Процесс заключается в выявлении всех причастных к вспышке заболевания, с целью его искоренения. И Сингапур стал известен благодаря скорости и эффективности исполнения этого процесса.

В начале пандемии Сингапур считался блестящим примером борьбы с распространением коронавируса

Фото: Getty Images

Всего за несколько дней участники расследования смогли опросить 191 прихожанина той самой церкви и выяснить, что 142 из них в воскресенье были на службе. Так же быстро выяснилось, что двое заболевших сингапурцев присутствовали на службе вместе с китайской парой.

"Они могли разговаривать друг с другом, обмениваться рукопожатиями во время той службы", - говорит доктор Ли.

Это был важный шаг в расследовании, который мог объяснить, как передавалась инфекция, но при этом отсутствовал один ключевой фактор. Не было ответа на важный вопрос: как могли передать вирус китайцы, если на тот момент у них не было никаких симптомов заболевания.

Была и еще куда более сложная загадка. Подтвердился факт заражения еще одной сингапурской женщины, которая, однако, на той церковной службе не присутствовала. Правда, в церкви в тот день она все же была, только несколько позже. Так как же она могла подцепить вирус?

Улики, которые никто не ожидал обнаружить

В поисках улик следователи решили изучить записи камер наблюдения, сделанные в то воскресенье. И вот тут-то они обнаружили нечто совершенно неожиданное. Оказалось, что заразившаяся женщина, которая посетила церковь уже после того, как оттуда ушли китайцы, сидела на том самом стуле, который за несколько часов до этого занимал один из супругов.

Как выяснилось, хотя муж и жена не проявляли никаких симптомов заболевания и чувствовали себя нормально, они все же были разносчиками вируса. Возможно, вирус перешел на стулья с их пальцев или выделился при дыхании, точно это не известно, зато последствия оказались самыми серьезными.

Когда доктор Ли сопоставил все улики, у него нашлось только одно объяснение: вирус передавался людьми, которые были заражены, но не осознавали этого. Это открытие имело значение для всего мира, потому что до сих пор все рекомендации по коронавирусу сводились к тому, чтобы распознавать симптомы у себя и окружающих.

Но если вирус распространяется и без симптомов, тихо и незаметно, то как вообще можно остановить это заболевание? Ли вспоминает, как на него снизошло озарение: "Каждый раз, когда вы делаете научное открытие, хочется воскликнуть "эврика"! Вы понимаете, что благодаря тяжелому труду отдельных людей и целых коллективов вы постигли что-то очень важное".

Предсимптомное инфицирование

А открытие заключалось в том, что называется "предсимптомной передачей", когда человек еще не знает, что уже является переносчиком инфекции, потому что кашель, температура и иные классические симптомы у него еще не появились.

Когда в Сингапуре, как казалось, взяли вирус под контроль, там вновь начался рост числа зараженных

Фото: Getty Images

Новое исследование продемонстрировало, что за сутки-двое до появления явных признаков заболевания люди уже могут быть заразными, возможно, это даже наиболее заразный период.

Потенциально это очень важный фактор, поскольку как только вы осознаете, что можете быть больны, все, кто находился с вами в близком контакте, могут быть предупреждены о необходимости самоизоляции.

То есть такая изоляция может быть обеспечена во время ключевой фазы заражения, когда симптомы еще не проявились. Впрочем, вопрос о том, как болезнь может распространяться без кашля, при котором в воздух попадают вирусы, остается открытым.

Одна из версий заключается в том, что заражение может произойти при разговоре и просто при дыхании. Если вирус репродуцируется в верхних дыхательных путях, то вполне возможно, что часть вирусов выделяется с каждым выдохом. И все, кто находится поблизости, особенно в закрытом помещении, могут легко заразиться.

Еще одна потенциальная возможность передачи - через прикосновение. Вирус может попасть вам на руки, когда вы касаетесь зараженного человека или дверной ручки - или во время сидения в церкви. Каков бы ни был путь заражения, вирус использует тот факт, что люди теряют бдительность, когда не подозревают о возможности подхватить инфекцию.

У некоторых людей симптомы не проявляются вообще

Это еще более загадочный сценарий, и ученые пока что просто не имеют ответов. Ведь одно дело - знать, что люди могут быть заразными еще до того, как у них проявились симптомы, и совсем другое - когда люди заражаются, но симптомы так и не проявляются.

Такое заражение называют бессимптомным, поскольку человек является носителем инфекции, но при этом не болеет. Одним из самых ярких исторических примеров считается повариха-ирландка, которая работала в Нью-Йорке в начале прошлого века.

Фото: Getty Images

Во всех домах, куда Мэри Маллон нанималась кухаркой, люди заболевали тифом, и по крайней мере три человека скончались от этой болезни. При этом сама Мэри оставалась совершенно здоровой.

В конце концов связь между заболеванием и поварихой была установлена, она оказалась носителем инфекции, хотя сама оставалась здоровой. Пресса окрестила ее "тифозной Мэри", а власти отправили женщину под замок, где она и просидела 23 года до самой своей смерти в 1938 году.

Ни в чем нельзя быть уверенным

23-летняя медсестра Амелия Пауэлл была потрясена, когда узнала, что является бессимптомным носителем инфекции. В тот момент, когда врач позвонил ей и сообщил результаты анализов, она как раз работала в палате кембриджской клиники Адденбрук.

Амелия чувствовала себя нормально и считала, что находится в полной безопасности, поскольку при работе с пациентами, больными Covid-19, пользовалась индивидуальными средствами защиты. Однако вся ее уверенность моментально испарилась, когда, к ее ужасу, анализы дали положительный результат.

"Ощущение было такое, словно мне сообщили о смерти близкого, это было что-то нереальное. Я подумала, что этого не может быть, только не со мной, ведь я в полном порядке", - вспоминает Амелия.

Ей пришлось немедленно уйти с работы и самоизолироваться дома.