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В Нидерландах начинается второй блок слушаний по делу МН17

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  • 8.06.2020, 9:17
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В Нидерландах начинается второй блок слушаний по делу МН17
ФОТО: РИА НОВОСТИ/АНДРЕЙ СТЕНИН

Прокуратура расскажет о том, как проходило расследование.

С 8 июня по 3 июля в Нидерландах пройдет очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом МН17: суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления.

"Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире", - говорится в сообщении суда, передает Интерфакс-Украина.

Присутствующие в суде должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокой температурой в здание допущены не будут. Будет открыт только зал D, в котором непосредственно идет процесс, а залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Не так давно было принято решение открыть пресс-центр, в который будет допущено только 30 представителей СМИ (пресс-центр рассчитан на 500 человек).

Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

Как известно, дело рассматривается в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности. Последнее слушание состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы по причине пандемии.

Ожидается, что в рамках второго блока заседаний суд "подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор". "Защита и адвокат родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года", - говорится в пресс-релизе суда.

Предполагается, что вся первая неделя будет "посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвоката родственников, а также представлению прокуратуры". "В настоящее время выглядит так, что слушания будут отложены после 12 июня до 22 июня. В тот день защита получит возможность подать любые запросы о возможных следственных действиях, после чего слушания будут отложены до более поздней даты, когда будет получена реакции. В настоящее время суд считает, что эта часть слушаний может завершиться не позднее пятницы, 26 июня. Если суду потребуется принять решения в дополнение к представленным представлениям, запросам или заявлениям, слушание будет отложено до пятницы, 3 июля или ранее, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня", - детализировали в суде.

Как сообщалось ранее, судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все они в зале суда отсутствовали, один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). Первая фаза суда была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.


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