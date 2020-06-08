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В Британии вводят двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

  • 8.06.2020, 9:30
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В Британии вводят двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

Исключения будут сделаны для сезонных рабочих.

Двухнедельный карантин вводится с сегодняшнего дня для всех въезжающих на территорию Великобритании. О вступлении в силу новых правил в целях борьбы с распространением COVID-19 сообщает МВД Соединенного Королевства, информирует ТАСС.

Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Новый режим не будет действовать при поездках внутри единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Нормандские острова, остров Мэн, а также Ирландию. При этом граждане Соединенного Королевства, въезжающие на его территорию из иных стран, будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин так же, как иностранцы.

Исключения будут сделаны для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медицинских работников, иностранных должностных лиц и британских граждан, регулярно путешествующих по работе, пациентов, едущих на лечение в Великобританию по предварительной договоренности, а также авиапассажиров, следующих через Соединенное Королевство транзитом и не проходящих пограничный контроль.

Новые правила встретили активное сопротивление со стороны туркомпаний и авиаперевозчиков, призывающих правительство страны пересмотреть принятое решение. Их представители называют введенные меры слишком строгими и настаивают на том, что из-за них авиационная отрасль и сфера туризма понесут еще большие убытки.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 286 тыс., а число летальных исходов - 40,5 тыс.


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