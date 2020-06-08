Разведка доложила 17 Виктор Горбачев

8.06.2020, 9:44

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Виктор Горбачев

Я, конечно же, всё понимаю. Однако. Всему же есть предел.

Граница или грань. У всего человеческого должен быть сигнал "стоп". Мол, дальше нельзя и стоит остановиться. Это, у всего человеческого и людского. И, как только грань или граница человеческого переступается, всё это превращается тут же в "нелюдь". Это, когда ничего человеческого не остаётся у живого существа и человек тут же превращается в нелюдь.

Подлецы и подонки этих границ не знают. Им всё до одного места. Лишь бы себе было хорошо. Они переступают через всё. Да же, через маму. Да, через самое святое в этой жизни. Нет ничего дороже в мире, чем мама. Ни злата, ни дворцы и власть этого не заменят. Но! Но кто-то выбирает для себя именно это, а не маму.

Чем дальше такая вакханалия, тем больше задумываешься. А есть ли у них мамы? Ну, они знают, что это такое? Или они какие-то особенные? Из пробирки. Да без мам росли и не ведомы им такие чувства любви. Они переступают через них. И не важно, что это в какой-то момент не их мамы, а чьих то других. Однако. Ну, нельзя же так жить! Должны же быть хоть какие-то понятия? Или все они уже потеряны? Жаль.

Вчера по ОНТ показали, как глава, как бы глава, конторы КГБ, несёт Лукашенко материалы по гродненской пенсионерке с 2 коттеджами. Понимаете? 81-летняя женщина в Гродно на пикете у Тихановского сказала правду о жизни. Свою правду и высказала это вслух. Результат не заставил себя ждать. Целая контора занялась бабушкой и чьей то мамой! Само КГБ. Да правителю с докладом. Ну, про пенсионерку с сыном доложить. Да съёмки показать, как живут "жалобщики". Да по всем каналам. А ещё репортаж называется... "Разведка доложила". Понимаете? Целая разведка доложила про бабушку и маму. Дожились. До слёз "маму" довели. Ни стыда и ни совести.

Хотя? А чем им ещё заниматься, мальчикам в погонах или без. Звезды, звания, премия - это да. А мама? Так это же не их мама.

Другие, мальчики в погонах или без, проводят сутки обыск у Тихановского на даче и дома у его мамы. Женщине 71 год. Она то что сделала плохого? Ах, она же мама чужая, бунтаря, разбудившего народ. Её можно и ночью обыскивать, да на допросы тягать. А потом в больницу с гипертоническим кризом увозить. Ну а чё? Не своё, не жалко.

Что происходит в стране? Эй, в погонах или без, Вы за что так с нашими мамами? Что они Вам плохого сделали? Надо быть хоть чуть мужчинами, а не с родителями чужими пожилыми "воевать". И тем более с мамами. Мне кажется, что уже все берега попутали.

Вы, прежде чем такое творить, позвоните своим мамам. Поговорите. Подумайте. Остановитесь. В глаза им посмотрите. Ну, не 37-ой же год, как бы. Или все-таки не как бы? И не смешно-то хоть самим, так про мам - "разведка доложила". И правда, заняться более серьезным нет чем? Только мамами чужими?

Вот и говорю. Грань или границу надо знать. Ну, где ты человек, а где нелюдь.

Мам надо ценить и любить. Даже чужих, коль нет своих. Нельзя. Понимаете или нет? Нельзя брать в "заложники" мам и детей. Или всё времена НКВДшные покоя не дают?

Здоровья всем. И да, хоть чуть-чуть совести. Хоть грамм, да иногда. Без нее и жизнь не жизнь, а так. Дерьмо.

Виктор Горбачев, Фейсбук