Умер известный белорусский художник Владимир Басалыга 1 8.06.2020, 9:53

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Владимир Басалыга

Фото: svaboda.org

Художнику было 80 лет.

Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер вчера, 7 июня. Об этом на свой странице в фейсбуке сообщил его сын Андрей.

Владимир Басалыга родился 1 апреля 1940 года в Слуцке. В детстве занимался в изостудии Городского дома пионеров и школьников.

— Я вучыўся ў рускамоўнай школе ў Слуцку і шмат чаго не ведаў. Беларуская мова вывучалася на тым ўзроўні, што і англійская, — дзве гадзіны на тыдзень. Гэта быў натуральны здзек. Духоўны генацыд. Мы раслі без Францыска Скарыны, без Еўфрасінні Полацкай, — рассказывал в интервью Басалыга.

Окончил Минское художественное училище имени Глебова (1960) и Белорусский театрально-художественный институт (1967).

Работал главным художником Управления художественной промышленности Министерства местной промышленности БССР (1967−1971), главным художником Художественного фонда БССР (1971−1980), пишет tut.by.

По его собственным словам, был уволен после доноса в КГБ. Басалыгу обвинили, что он критиковал полководца Александра Суворова, который подавил восстание Тадеуша Костюшко. После этого художник девять лет был безработным.

Преподавал в Белорусской академии искусств: старший преподаватель (1989−1992), декан, доцент художественного факультета (1992−1999).

Затем работал в Белорусском союзе художников: заместитель председателя (1999−2001), председатель (2001−2007).

Работал в техниках литографии, афорта, линагравюры, акварели. Оформлял книги Владимира Короткевича и Ларисы Гениюш, издание «Гравюры Франциска Скорины».

Именно Басалыга нашел работы знаменитой художницы Алены Киш, которые долгое время являлись неизвестными. 11 из них он передал в Заславский музей, оставив несколько картин в семейной коллекции. Кроме этих работ, сохранилась лишь одна фотография Киш (из ее паспорта), да отрывистые рассказы о ней. Воспоминания Басалыги вошли в спектакль «Прымітывы», который посвящен судьбе этой художницы.