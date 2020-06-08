Выборы в США: бывший глава Госдепа Пауэлл поддержал Байдена 8.06.2020, 10:04

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Колин Пауэлл

Фото: imago

Политик заявил, что никак не может поддержать президента Трампа в этом году.

Бывший госсекретарь США и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл поддержал кандидатуру демократа Джо Байдена на предстоящих президентских выборах, пишет «Новое время» со ссылкой на CNN.

«Пауэлл, возглавлявший вооруженные силы США во время войны в Персидском заливе в 1991 году при республиканском президенте Джордже Буше-старшем, а затем Госдепартамент при Джордже Буше-младшем, заявил, что Трамп „отошел“ от Конституции США», — говорится в сообщении.

Пауэлл в интервью телеканалу заявил, что никак не может поддержать президента Трампа в этом году.

На вопрос, будет ли он поддерживать Байдена, Пауэлл ответил: «Я буду голосовать за него».

Экс-глава Госдепа объяснил, что он очень близок к Байдену в социальных и политических вопросах.

«Я работал с ним 35−40 лет, а теперь он кандидат, и я буду голосовать за него», — подчеркнул Пауэлл, отметив, что его не просили участвовать в избирательной кампании бывшего вице-президента.