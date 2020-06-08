СOVID-19 в Бресте: заразившихся забирают целыми семьями
- 8.06.2020, 10:12
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В городе просто критическая ситуация с коронавирусом.
Telegram-канал "Баста!" сообщает о новых случаях заражения коронавируса в Бресте:
"На улице Ленинградской, 17 в Бресте забрали целую семью. Вообще, все говорят, ситуация очень серьёзная по Бресту. И совсем не 100 человек в день забирают, а намного больше", - пишет читатель.
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