СOVID-19 в Бресте: заразившихся забирают целыми семьями 8.06.2020, 10:12

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В городе просто критическая ситуация с коронавирусом.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о новых случаях заражения коронавируса в Бресте:

"На улице Ленинградской, 17 в Бресте забрали целую семью. Вообще, все говорят, ситуация очень серьёзная по Бресту. И совсем не 100 человек в день забирают, а намного больше", - пишет читатель.

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