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В Минске с крыши общежития упал студент из Китая

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  • 8.06.2020, 10:28
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В Минске с крыши общежития упал студент из Китая
Фото: телеграм-канал «отчислено»

Проводится проверка.

В Управлении СК по Минску сообщили, что в субботу вечером около одного из домов на улице Рабкоровской было обнаружено тело молодого человека «с признаками падения с высоты».

— Молодой человек 1995 года рождения, — уточнила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. — На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

— Это был китайский студент, он оставил записку, — коротко ответили tut.by в общежитии.


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