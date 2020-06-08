Экономист: Лукашенко сам признается, что в его номенклатуре есть колебания 8 8.06.2020, 11:01

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Фото: пресс-служба Лукашенко

Система подошла к концу.

Экономист Сергей Чалый обратил внимание на фразу Лукашенко с нашумевшего совещания, которая не вошла в текстовую версию его пресс-службы.

Говоря о своем нежелании отдавать страну, Лукашенко изначально заявил следующее: «Тут некоторые уже запИсали — вот придет к власти, буду у него (Бабарико) работать».

— О чем это он? Кто эти «некоторые»? Его собственное правительство? Там есть люди, которые думают о том, как было бы им работать с новым президентом? — рассуждает Чалый в передаче на tut.by.

Следующие слова Лукашенко уже вошли в текстовую версию: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. … Мы эту страну никому не отдадим. Чтобы над ней издевались, чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски, кому-то отдали. И чтобы вы, те кто еще там как-то шевелится-шатается не понимаете, запомнили это. В этой стране моя жизнь. И многих из вас»

— Тем, кто говорит, что в Беларуси нет раскола элит, советую обратить внимание на эти слова. А кому как не элитам, Лукашенко это говорит? Это тот случай, когда он говорит больше, чем сам хочет, — отмечает Сергей Чалый. — Система подошла к концу, логическому завершению. Лукашенко сам признается, что даже в его номенклатуре есть признаки колебаний и сомнений.