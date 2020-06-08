Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом 1 8.06.2020, 11:17

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Джасинда Арден

В стране от COVID-19 излечился последний пациент.

В Новой Зеландии 9 июня снимут все ограничения из-за коронавируса, за исключением закрытия границ, в стране не осталось активных случаев COVID-19.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, пишет nv.ua со ссылкой на Reuters.

Премьер сказала, что все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

«Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация — это не момент времени, а постоянные усилия», — сказала Арден.

С начала пандемии COVID-19 в Новой Зеландии было зарегистрировано 1 504 случая заражения коронавирусом и 22 случая летального исхода.