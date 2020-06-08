Бывший канцлер Германии снова стал председателем совета директоров «Роснефти» 1 8.06.2020, 11:37

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Также он возглавляет совет директоров компании Nord Stream 2.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер избран председателем совета директоров «Роснефти» во время первого совещания совета по итогам годового собрания акционеров. Об этом сообщается на сайте компании, пишет РБК.

Герхард Шредер руководил правительством Германии с 1998 по 2005 год, его сменила на посту Ангела Меркель. Шредер также возглавлял совет директоров компании Nord Stream 2, которая ведет строительство газопровода «Газпрома» по дну Балтийского моря, и входил в состав совета директоров ТНК-BP.

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров «Роснефти», тогда глава компании Игорь Сечин называл его «самым лояльным» к России немецким лидером. Летом 2018 года Шредера переизбрали главой совета директоров компании.