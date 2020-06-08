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Задержанным активистам «Европейской Беларуси» отказали в приеме передач

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  • 8.06.2020, 11:41
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Задержанным активистам «Европейской Беларуси» отказали в приеме передач
Фото: «Радыё Свабода»

Руководство Центра изоляции правонарушений изменило правила.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин не смог получить передачу от своей матери, потому что в центре изоляции на улице Окрестина отказались принимать продукты в выходные дни. Также передачи на выходных не приняли для Максима Винярского, Андрея Войнича, Елены Лазарчик, Сергея Мацкойтя, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Мать Алеся Круткина Елена сообщила, что приехала в Минск из Полоцкого района, чтобы передать сыну продукты, однако в законной передаче было отказано.

Руководство тюрьмы на улице Окрестина еще в пятницу подтвердили, что передачи принимается ежедневно, однако в субботу в приёме было отказано. Как сообщает мама видеоблогера, сотрудник центра изоляции заявил следующие: «Извините, я не могу принять передачу, потому что не хочу сидеть вместе с вашим сыном».

Сегодня правозащитная служба «Европейской Беларуси» попытается передать передачи для задержанных.


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