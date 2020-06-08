закрыть
8 июня 2020, понедельник, 12:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский задумался о законе о функциях первой леди

  • 8.06.2020, 11:55
  • 1,007
Зеленский задумался о законе о функциях первой леди
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины считает, избиратели должны понимать, чем она будет заниматься в случае победы мужа на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание закона, который будет регулировать институт первой леди. Об этом он рассказал в интервью «УП. Жизнь», опубликованном в понедельник, 8 июня, пишет korrespondent.net.

По словам Зеленского, его жена Елена часто сталкивается с безосновательной критикой. В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

«У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирусом, а просто заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться», - рассказал он.

«Антипиар ей сделала человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали свои жизнью», - пояснил Зеленский.

По его словам, первая леди делает много вещей, но не сообщает об этом публично, несмотря на его убеждения. «Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем первая леди», - подчеркнул Зеленский.

«После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. В первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю», - заявил президент.

Зеленский считает, что с таким законом люди будут понимать, выбирая президента, что будет делать первая леди.

«Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование», - сообщил президент Украины.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко