«При моем президенте белорусы будут ходить с высоко поднятой головой» 8.06.2020, 12:06

1,538

Фото: ТАСС

Что говорят люди, которые пришли подписаться за перемены.

Telegram-канал "Баста!" приводит несколько цитат:

"Белорусы при моем президенте будут ходить с высоко поднятой головой. Мой президент не будет угрожать людям массовыми расстрелами".

"Как разговаривает Лукашенко со своими подчиненными, с простыми людьми – это предел всему".

"Меня не устраивает то, что сейчас происходит в нашей стране".

"Он пришел к власти, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 40. Я ничего другого не видел. Я хочу увидеть что-то другое".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.