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«При моем президенте белорусы будут ходить с высоко поднятой головой»

  • 8.06.2020, 12:06
  • 1,538
«При моем президенте белорусы будут ходить с высоко поднятой головой»
Фото: ТАСС

Что говорят люди, которые пришли подписаться за перемены.

Telegram-канал "Баста!" приводит несколько цитат:

"Белорусы при моем президенте будут ходить с высоко поднятой головой. Мой президент не будет угрожать людям массовыми расстрелами".

"Как разговаривает Лукашенко со своими подчиненными, с простыми людьми – это предел всему".

"Меня не устраивает то, что сейчас происходит в нашей стране".

"Он пришел к власти, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 40. Я ничего другого не видел. Я хочу увидеть что-то другое".

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