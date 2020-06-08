«При моем президенте белорусы будут ходить с высоко поднятой головой»
- 8.06.2020, 12:06
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Что говорят люди, которые пришли подписаться за перемены.
Telegram-канал "Баста!" приводит несколько цитат:
"Белорусы при моем президенте будут ходить с высоко поднятой головой. Мой президент не будет угрожать людям массовыми расстрелами".
"Как разговаривает Лукашенко со своими подчиненными, с простыми людьми – это предел всему".
"Меня не устраивает то, что сейчас происходит в нашей стране".
"Он пришел к власти, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 40. Я ничего другого не видел. Я хочу увидеть что-то другое".
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