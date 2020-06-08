Умершего от COVID-19 бобруйчанина нашли через два дня после смерти 1 8.06.2020, 12:08

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Милиции пришлось вскрывать дверь в квартиру.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!":

"Бобруйск, улица Минская, 73, - пишет житель города. - Ранее вы писали о том, что у нас зараженный коронавирусом сосед сверху. Неделю назад он умер. Около двух дней мертвый пролежал в квартире, в итоге милиция вскрыла дверь.

За несколько дней до смерти мы видели его в магазине "Квартал" на улице Минская, 57 без маски, без перчаток. Скольких он успел заразить - остается только догадываться. Подъезд никто не обрабатывал.

В этом же подъезде приезжают медики проверять или зараженных или контакты первого уровня на втором этаже".

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