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Число умерших от коронавируса в России приблизилось к 6000 человек

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  • 8.06.2020, 12:12
Число умерших от коронавируса в России приблизилось к 6000 человек
иллюстрационное фото ТАСС

Страна по прежнему занимается третье место в мире по числу заразившихся.

За прошедшие сутки в России умерли 112 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России умерли 5971 человек, заразившихся коронавирусом, пишет «Медуза».

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло к 8 июня 476 658 человек. За прошедшие сутки выявлено 8985 новых случаев.

Всего выздоровели 230 688 человек (+3957 человек за сутки).

За сутки проведено 294,4 тысячи тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии сделано более 13 миллионов тестов.


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