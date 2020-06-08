Генерал КГБ в отставке: Крест Евфросинии Полоцкой может находиться у Российской православной церкви 6 8.06.2020, 12:30

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Синод Московской патриархии не ответил на запрос Беларуси.

Знаменитый крест Евфросинии Полоцкой был утрачен в годы Второй мировой войны. Генерал-майор КГБ в отставке Иван Юркин считает, что крест может находиться в распоряжении Российской православной церкви. Об этом он заявил на канале СТВ.

— Было какое-то совещание, и был здесь президент России Борис Ельцин. Когда подошел к журналистам: «Борис Николаевич, не могли бы вы вернуть крест?» Он повернулся, министр культуры там был. И он говорит: «Верните белорусам крест!» А потом переговорил с ними, поворачивается и говорит: «В российских запасниках креста нет». То есть он двусмысленно сказал, что он может быть где-то в религиозных…

Как говорит Юркин, был подготовлен запрос в Синод Московской патриархии с просьбой сообщить, находится ли у них крест.

— У нас очень много ответов ведомств, музеев, хранилищ России, что у них нет. Но Синод именно не ответил. Причем он на официальном уровне может храниться, — говорит Юркин.