Лучшее лекарство от Кремля 1 Кирилл Сазонов

8.06.2020, 12:47

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Кирилл Сазонов

Независимость и безопасность государства не гарантируют никакие меморандумы.

Только сильная армия и надежные союзники. ВСУ уже сейчас достойны высшей оценки. Нужны сильные союзники, заинтересованные в защите Украины. Повторюсь — заинтересованные не меморандумами, а более серьезными аргументами. И не надо говорить, что это разозлит Кремль. Этого соседа не надо злить — он и так злой по определению. И уже напал, несмотря на договора о дружбе и уважении границ. И тут у Украины и США есть очень интересные перспективы — чтобы отбить у Москвы желание пугать ежиков голой филейной частью…

И тут совсем рядом есть очень правильный пример. Польша прекрасно знает, чего можно ждать от Кремля. И историческая память жива, да и украинский пример рядом. Потому поляки озаботились безопасностью очень серьезно. И действовали очень умно. В первую очередь выбрали союзника, с которым РФ побоится связываться. Однозначно США. Наши подход к Дональду Трампу. И вот уже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит в интервью, что надеется на то, что количество американских военных на территории страны будет расти. Он надеется, что часть солдат, которые будут выведены из Германии, перебросят в Польшу. Отметим, что на данный момент в Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США. И тут немного истории.

В разных странах существуют так называемые «Башни Трампа». Польша предложила президенту США построить «Форт Трампа» — систему военных баз и логистики для размещения увеличенного контингента американских военных. Само по себе предложение Трампу должно было понравиться, а уж после того, как поляки пообещали построить все за свой чет — решение было очевидно. И Польша в перспективе не потеряет. Размещение военных с высокой зарплатой обычно приводит к процветанию населенного пункта. Потому что эту зарплату они тратят в месте дислокации. Плюс снабжение, логистика и масса других перспектив. И не забываем про безопасность — Россия никогда не сунется в европейскую страну с американскими базами. Согласитесь, если бы в Крыму и на Донбассе в начале 2014 года было размещено пять тысяч американских военных… в Кремле кусали бы локти и сидели дома. Потому что пять тысяч можно быстро увеличить до необходимого числа, плюс поддержка авиации и флота. Американцы с такими вещами не шутят.

Мне кажется, что Украине стоит всерьез рассмотреть этот сценарий. Думаю, ни Трамп, ни Байден не будут против. Почему нет? Сильные базы в Восточной Европе им интересны. Геополитическое расположение Украины очень удачное — удобнее, чем у Польши по ряду направлений. Премьер Украины Шмигаль анонсировал больше строительство, в рамках этого проекта все можно реализовать. Тем паче, в этой ситуации США может выделить пару сотен миллионов. Президент Зеленский подписал план сотрудничества с НАТО, определил ответственных и дед-лайны на год. Вполне буднично отметив, что это наш внешнеполитический курс согласно Конституции. То есть, в принципе, все составляющие есть. Осталось согласовать проект с американцами и реализовать в кратчайшие сроки.

Просто примите, как данность, что ОРДЛО и российская угроза — это очень надолго. ВСУ плотно держат оборону по линии разграничения и готовы прикрывать границу. Но протяженность границы велика, а ресурсов у РФ объективно больше. Так что американские военные базы в Славянске, Черниговской области и на границе с Крымом добавили бы нам уверенности в завтрашнем дне. И инвесторам было бы спокойнее. Так что объективно проект себя вполне окупит.

Кирилл Сазонов, site.ua