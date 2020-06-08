закрыть
8 июня 2020, понедельник, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лучшее лекарство от Кремля

1
  • Кирилл Сазонов
  • 8.06.2020, 12:47
  • 2,519
Лучшее лекарство от Кремля
Кирилл Сазонов

Независимость и безопасность государства не гарантируют никакие меморандумы.

Только сильная армия и надежные союзники. ВСУ уже сейчас достойны высшей оценки. Нужны сильные союзники, заинтересованные в защите Украины. Повторюсь — заинтересованные не меморандумами, а более серьезными аргументами. И не надо говорить, что это разозлит Кремль. Этого соседа не надо злить — он и так злой по определению. И уже напал, несмотря на договора о дружбе и уважении границ. И тут у Украины и США есть очень интересные перспективы — чтобы отбить у Москвы желание пугать ежиков голой филейной частью…

И тут совсем рядом есть очень правильный пример. Польша прекрасно знает, чего можно ждать от Кремля. И историческая память жива, да и украинский пример рядом. Потому поляки озаботились безопасностью очень серьезно. И действовали очень умно. В первую очередь выбрали союзника, с которым РФ побоится связываться. Однозначно США. Наши подход к Дональду Трампу. И вот уже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит в интервью, что надеется на то, что количество американских военных на территории страны будет расти. Он надеется, что часть солдат, которые будут выведены из Германии, перебросят в Польшу. Отметим, что на данный момент в Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США. И тут немного истории.

В разных странах существуют так называемые «Башни Трампа». Польша предложила президенту США построить «Форт Трампа» — систему военных баз и логистики для размещения увеличенного контингента американских военных. Само по себе предложение Трампу должно было понравиться, а уж после того, как поляки пообещали построить все за свой чет — решение было очевидно. И Польша в перспективе не потеряет. Размещение военных с высокой зарплатой обычно приводит к процветанию населенного пункта. Потому что эту зарплату они тратят в месте дислокации. Плюс снабжение, логистика и масса других перспектив. И не забываем про безопасность — Россия никогда не сунется в европейскую страну с американскими базами. Согласитесь, если бы в Крыму и на Донбассе в начале 2014 года было размещено пять тысяч американских военных… в Кремле кусали бы локти и сидели дома. Потому что пять тысяч можно быстро увеличить до необходимого числа, плюс поддержка авиации и флота. Американцы с такими вещами не шутят.

Мне кажется, что Украине стоит всерьез рассмотреть этот сценарий. Думаю, ни Трамп, ни Байден не будут против. Почему нет? Сильные базы в Восточной Европе им интересны. Геополитическое расположение Украины очень удачное — удобнее, чем у Польши по ряду направлений. Премьер Украины Шмигаль анонсировал больше строительство, в рамках этого проекта все можно реализовать. Тем паче, в этой ситуации США может выделить пару сотен миллионов. Президент Зеленский подписал план сотрудничества с НАТО, определил ответственных и дед-лайны на год. Вполне буднично отметив, что это наш внешнеполитический курс согласно Конституции. То есть, в принципе, все составляющие есть. Осталось согласовать проект с американцами и реализовать в кратчайшие сроки.

Просто примите, как данность, что ОРДЛО и российская угроза — это очень надолго. ВСУ плотно держат оборону по линии разграничения и готовы прикрывать границу. Но протяженность границы велика, а ресурсов у РФ объективно больше. Так что американские военные базы в Славянске, Черниговской области и на границе с Крымом добавили бы нам уверенности в завтрашнем дне. И инвесторам было бы спокойнее. Так что объективно проект себя вполне окупит.

Кирилл Сазонов, site.ua


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко