В разгар эпидемии уволили фельдшера из Лиды 15 8.06.2020, 12:50

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Павел Палейчик

Он рассказал правду о состоянии белорусской медицины в стриме Тихановского.

С лидским фельдшером Павлом Палейчиком, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским, не продлевают контракт, пишет tut.by.

Павел говорит, что контракт у него заканчивается 9 июля. На скорой помощи он работает с 2014 года.

Фельдшер уже получил уведомление о том, что новый контракт заключать с ним не будут.

— У меня был разговор с главным врачом ЦРБ. Если кратко: «Посиди [без работы] - подумай». Однако я не жалею, что все так получилось. Значит, я на данный момент медицине не нужен. Конкретных планов на ближайшее будущее у меня нет. Может быть, пойду таксовать, может быть, уйду в декрет, а жена — она врач — выйдет на работу. Ребенку сейчас 1,8 года. Может, кто-то что-то предложит, — говорит Павел.

Напомним, встреча с Тихановским в Лиде проходила 22 апреля. Во время нее фельдшер скорой рассказал, что в городе не хватает машин, средств индивидуальной защиты, а водители работают по 12 часов. После встречи с блогером фельдшера перевели из реанимационной бригады в обычную. Потом его осудили на 7 суток ареста.

Павел говорит, что на скорой не хватает врачей и фельдшеров, а его коллеги даже написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписалось около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.