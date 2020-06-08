Как испечь идеальный блинчик по научно выверенному рецепту 3 8.06.2020, 13:13

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Французские физики разработали методику, по которой можно приготовить тонкие блины без комочков.

Эдуард Бужо и Матье Селье — эксперты в области гидродинамики и большие любители вкусной выпечки. Раздраженные собственными кулинарными фиаско, они решили объединить усилия и с помощью научного подхода определили наилучший способ разлива теста по сковороде и выпекания блинов — оказалось, все дело в нашем запястье, пишет «Популярная механика».

Применив математический подход под названием сопряженная оптимизация (он объясняет движение жидкостей в движущемся контейнере), дуэт физиков разработал имитацию приготовления блинчиков. Согласно их теории, идеальный математический блин равномерно плоский, не содержит в своей структуре дырок и готовится равномерно по всему периметру. Проблема в том, что пока жидкое тесто запекается, оно становится более вязким и растекается все сложнее, подобно остывающему лавовому потоку.

Один из наиболее популярных способов решить эту проблему — использовать лопатку или нож, чтобы распределить тесто по сковороде. Другой — вращать сковороду под наклоном. И именно второй способ показался физикам более удачным. «Как только вы создаете наклон, нарушается осевая симметрия и субстанция приходит в более интенсивное движение. Соответственно, нельзя не задаться вопросом, каково оптимальное движение сковороды для создания равномерного слоя блинного текста», — пишут авторы.

Благодаря симуляции теперь у нас есть ответ. Как выяснилось, наилучшая техника — это быстрое движение запястьем вниз, а затем медленный поворот, распределяющий тесто по всей поверхности сковородки. После того, как тесто налито, сковороду нужно круто наклонить вбок, чтобы тесто достигло ее краев. Проворачивать по кругу сковороду следует всего один раз, причем в процессе необходимо выравнивать крутой угол. Физики отмечают, что выравнивание происходит по мере плавного замедления, так что избегайте тряски.

На этом рисунке — наглядная иллюстрация того, что мы только что озвучили. Красный цвет показывает области, где слой теста наиболее толстый, а темно-синий — самые тонкие области. Читать схему надлежит от левой верхней картинки и вниз по столбцу. В результате многочисленных экспериментов ученые выяснили, что корректное соблюдение техники приводит к улучшению однородности блина на 83% в сравнении с контрольными образцами.

Конечно, всегда стоит обращать внимание на то, что на ваш блин могут повлиять самые разные факторы — от формы и толщины сковороды до температуры нагрева, влажности и так далее. Однако настоящий повар тем и отличается от любителя, что всегда адаптируется к обстоятельствам, чтобы создать подлинный шедевр.