Гомельчанка: Холодильник выведет белорусов на улицы 1 8.06.2020, 13:15

1,964

Фото: belsat.eu

Лукашенко — не президент, а государственный преступник.

Об этом рассказала участница пикета по сбору подписей за альтернативных кандидатов в Гомеле, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Лукашенко – не президент, а государственный преступник, которого нужно судить. Я пришла, чтобы бороться за нашу свободу, чтобы мы жили в свободной стране, а не в стране, где уже 26 лет идет геноцид белорусов. Холодильник выведет белорусов на улицы", - говорит жительница Гомеля на пикете в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.