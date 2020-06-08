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Гомельчанка: Холодильник выведет белорусов на улицы

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  • 8.06.2020, 13:15
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Гомельчанка: Холодильник выведет белорусов на улицы
Фото: belsat.eu

Лукашенко — не президент, а государственный преступник.

Об этом рассказала участница пикета по сбору подписей за альтернативных кандидатов в Гомеле, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Лукашенко – не президент, а государственный преступник, которого нужно судить. Я пришла, чтобы бороться за нашу свободу, чтобы мы жили в свободной стране, а не в стране, где уже 26 лет идет геноцид белорусов. Холодильник выведет белорусов на улицы", - говорит жительница Гомеля на пикете в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.

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