Количество случаев COVID-19 в США превысило два миллиона 8.06.2020, 13:22

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Мировой антирекорд удвоился за полтора месяца.

Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 2 млн, а количество погибших из-за коронавирусной инфекции — 112 тыс. человек.

О таких данных по состоянию на 12:00 понедельника, 8 июня, по киевскому времени свидетельствует статистика портала Worldometers, пишет nv.ua.

США остаются главным мировым очагом пандемии коронавируса: активных случаев болезни в стране более 1 млн 133 тыс., при этом свыше 760 тыс. человек уже выздоровели.

Число людей, умерших от COVID-19, в США составляет почти 112,5 тыс., а в критическом состоянии находятся почти 17 тыс. пациентов.

Лидером по количеству инфицированных остается штат Нью-Йорк, где выявлено почти 400 тыс. случаев болезни. За ним следуют Нью-Джерси (свыше 166 тыс.) и Калифорния (более 130 тыс.).

6 июня сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США превысило 10 тыс. — помимо самих военнослужащих, в эту статистику входят члены их семей, гражданские служащие и сотрудники компаний-подрядчиков Пентагона.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже прошли пик пандемии коронавируса.

27 апреля в США был зафиксирован первый миллион инфицированных — таким образом, общее количество заболевших удвоилось за полтора месяца.