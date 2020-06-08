закрыть
8 июня 2020, понедельник, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Количество случаев COVID-19 в США превысило два миллиона

  • 8.06.2020, 13:22
Количество случаев COVID-19 в США превысило два миллиона
Фото: Getty Images

Мировой антирекорд удвоился за полтора месяца.

Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 2 млн, а количество погибших из-за коронавирусной инфекции — 112 тыс. человек.

О таких данных по состоянию на 12:00 понедельника, 8 июня, по киевскому времени свидетельствует статистика портала Worldometers, пишет nv.ua.

США остаются главным мировым очагом пандемии коронавируса: активных случаев болезни в стране более 1 млн 133 тыс., при этом свыше 760 тыс. человек уже выздоровели.

Число людей, умерших от COVID-19, в США составляет почти 112,5 тыс., а в критическом состоянии находятся почти 17 тыс. пациентов.

Лидером по количеству инфицированных остается штат Нью-Йорк, где выявлено почти 400 тыс. случаев болезни. За ним следуют Нью-Джерси (свыше 166 тыс.) и Калифорния (более 130 тыс.).

6 июня сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США превысило 10 тыс. — помимо самих военнослужащих, в эту статистику входят члены их семей, гражданские служащие и сотрудники компаний-подрядчиков Пентагона.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже прошли пик пандемии коронавируса.

27 апреля в США был зафиксирован первый миллион инфицированных — таким образом, общее количество заболевших удвоилось за полтора месяца.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко